Minimaler Aufwind für «The Mole»

Quotennews

Die Sat.1-Sendung über Verrat und Vertrauen verbessert ihre Quoten nur ein winzig kleines Bisschen.

Die vom BossHoss-Duo moderierte Realityverharrt weiter im besorgniserregenden Bereich: Während es bei den Umworbenen weiterhin gerade noch so mäßig läuft, verharren die Zahlen des Formats weiter im Keller. Am Mittwochabend holte eine neue Ausgabe von «The Mole», in der es unter anderem galt, ein Trink- und Ratespiel zu gewinnen, gerade einmal 1,00 Millionen Menschen zu Sat.1 . Das glich ab 20.15 Uhr einer Sehbeteiligung von nur 3,3 Prozent Marktanteil – ein mageres Ergebnis, das 0,2 Prozentpunkte über der Vorwoche liegt.Die hochprozentigen Abenteuer in Argentinien erreichten in der Zielgruppe wenigstens einen Marktanteil von mäßigen 6,4 Prozent. Die Reichweite belief sich auf 0,57 Millionen Umworbene. In der Vorwoche standen 0,50 Millionen und 6,3 Prozent Marktanteil erreicht.Ab 22.10 Uhr holte dienoch 3,5 Prozent Marktanteil bei allen und maue 5,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 0,88 Millionen Wissbegierige wurden ermittelt, darunter befanden sich 0,45 Millionen 14- bis 49-Jährige. Ab 23.10 Uhr klettertewiederum auf mäßige 5,1 Prozent Marktanteil insgesamt sowie gute 8,0 Prozent bei den Jüngeren.