Schlägt «Harry Potter» nicht nur Lord Voldemort?

Film-Check

Im Blockbuster-Battle bekommt es Harry nicht nur mit du weißt schon wem, sondern auch mit geballter Action ums weiße Haus und einer herzerwärmenden US-Komödie zu tun.

«Wunder», 20.15 Uhr, Sat.1

«Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (1)», ProSieben, 20.15 Uhr

«White House Down», 20.15 Uhr, RTL

Herzerwärmende Geschichte: August leidet an einer seltenen Krankheit, die sein Gesicht lebensbedrohlich deformiert. Seine Eltern entschließen sich schweren Herzens, ihn nicht mehr zu Hause zu unterrichten, sondern auf eine normale Schule zu schicken. Dort wird der Fünftklässler von seinen Mitschülern gehänselt und gemieden - bis er auf Jack trifft, der ihm hilft, sich wie ein normaler Junge zu fühlen. Zur Kritik des US-Überraschungshit von 2017 geht’s hier entlang. Daniel Radcliffe, Rupert Grint und Emma Watson begeben sich in der beliebten Zauberwelt rund um Hogwarts auf eine gefährliche, alles entscheidende Mission: Einer Legende zufolge bezieht Voldemort seine gewaltige Macht aus den sogenannten Horkruxen. Um den dunklen Lord zu besiegen, gibt es für die drei Freunde Harry, Ron und Hermine nur eine Chance: Sie müssen die magischen Artefakte finden und für immer zerstören. Doch das will Voldemort unter keinen Umständen zulassen… Hier die Quotenmeter-Kritik zum ersten Akt von Harry Potters entscheidendem Abenteuer. Gerne würde Security-Spezialist John Cale in Zukunft als Mitglied des Secret Service die Sicherheit des Präsidenten gewährleisten. Seine Tochter ist begeistert, als John sie zum Vorstellungsgespräch mit ins Weiße Haus nimmt. Doch bald wird die berufliche Perspektive zur Nebensache, denn ausgerechnet jetzt verschafft sich ein Trupp schwer bewaffneter Söldner Zutritt zum Wohnsitz des Präsidenten. Nun kann John zeigen, was er wirklich auf dem Kasten hat.. Hier geht´s zu unserer Kino-Kritik. Joanne K. Rowling hat mit ihren «Harry Potter»-Bänden eine ganze Generation geprägt. Der Junge mit der Blitznarbe auf der Stirn und die magische Welt um Hogwarts ist weltberühmt. Die Verfilmungen von Warner Bros haben dabei einen großen Anteil geleistet. 2010 ging Harry mit seinen Mitstreitern auf der Kinoleinwand in den entscheidenden Kampf mit Lord Voldemort. Der Auftakt des großen Finales ist unser Tipp am Sonntagabend im Blockbuster-Battle.