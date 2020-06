«Die ultimative Chart Show» kehrt stark zurück

Quotennews

Oliver Geissen und seine Gäste toppten für RTL auch ohne [Let’s Dance]] die Charts in der klassischen Zielgruppe. Die Show meldete sich stärker zurück als sie 2019 abgetreten war.

Das große Zugpferd am Freitagabend hat mit der abgeschlossenen 2020er Staffelfür RTL ausgetanzt. Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke dürften erstmal schwer zu erreichen sein. Dennoch machtebei ihrer Rückkehr ebenfalls einen sehr guten Job. Auch ohne die populäre Tanzshow sprang die Marktführerschaft in der klassischen Zielgruppe am Abend heraus. Statt Tanz machte nun eben Musik das Rennen. Oliver Geissen versammelte mit seinen Gästen über den Abend hinweg im Schnitt immerhin 1,17 Millionen 14- bis 49-Jährige. Starke 16,3 Prozent Marktanteil waren das Resultat und damit 0,4 Prozentpunkte mehr als bei der letzten Freitagsausgabe im Dezember 2019.Mit 2,39 Millionen Zuschauern und 9,3 Prozent Sehbeteiligung lief es auch beim Gesamtpublikum für die Rückkehr gut. Mehr Zuseher wie an diesem Freitag schalteten für «Die ultimative Chart Show» zuletzt im Dezember 2017 ein als 2,77 Millionen Zuschauer geknackt wurden. 2019 blieb die Show oft sogar unter zwei Millionen Interessierten stehen. Im Vorlauf am Vorabend machte «GZSZ» bereits einen einen guten Job und kam seinerseits auf überzeugende 16,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.Um 15 Uhr verabschiedete sich das erste der drei neuen RTL-Formate am Nachmittag fürs erste aus dem Programm. Währenddemnächst komplett von der Bildfläche verschwindet und mit 5,9 Prozent Marktanteil auch an diesem Freitag die Absetzungs-Entscheidung bestätigte, geht es fürnach jetzigem Kenntnisstand in die Sommerpause. Mit akzeptablen 9,0 Prozent Sehbeteiligung und 0,25 Millionen werberelevanten Zuschauern verabschiedete sich das Format von der großen Bühne.