Animationsfilm gewinnt in der Zielgruppe

US-Quoten

ABC macht sich das Disney-Archiv zu Nutze und punktet mit einem Animationsfilm in der Zielgruppe. Für die beiden Game-Shows «Game On!» und «Ultimate Tag» geht es etwas bergab.

Erklärung Rating In den USA wird die Einschaltquote auf zwei verschiedene Arten angegeben, wobei der Wert "Share" vergleichbar mit dem deutschen Marktanteil ist. Der Wert "Rating" gibt ebenfalls einen Prozentsatz an, allerdings ist die Bezugsmenge alle Haushalte, die die Möglichkeit haben das Programm zu verfolgen, egal ob das Empfangsgerät eingeschalten ist. Ein Rating von beispielsweise 1,0 sagt aus, dass 1% der 120,6 Millionen Fernseh-Haushalte in den USA das Programm verfolgt haben.

ABC, Fernseh-Flaggschiff der Walt Disney Company, kann auf das gesamte Archiv genannter Produktionsfirma zurückgreifen und zeigt in der Sommersaison den ein oder anderen Film. Am Mittwoch setzte die American Broadcasting Company auf(«Oben»), ein Animationsfilm aus dem Jahre 2009. Die Disney-Pixar-Produktion erzielte in der Zielgruppe gute 0,7 Prozent und damit das höchste Rating an diesem Abend. Insgesamt verfolgten den Film durchschnittlich 3,35 Millionen Zuschauer. Im Anschluss blieben fürnoch 1,55 Millionen ab 2-Jähige dran. Das Rating brach auf 0,3 Prozent ein.Die größte Reichweite eines neuen Programms registriertebei CBS. Die Spiele-Show mit Venus Williams und Rob Gronkowski schalteten 3,80 Millionen US-Amerikaner ein. Mit 0,6 Prozentpunkte in der werberelevanten Gruppe konnte die zweite Sendung das Premieren-Niveau von 0,7 Prozent jedoch nicht halten. Im Anschluss zeigte der Sender mit dem Auge Wiederholungen vonundund holte damit 0,4 beziehungsweise 0,3 Prozent bei den Jüngeren. Neuware gab es bei FOX erst ab 21 Uhr.muss aber weiter Zuschauerverluste hinnehmen. Die Game-Show der Watt-Brüder kam mit 1,86 Millionen Sehern ins Ziel und damit erstmals weniger als zwei Millionen. Das Rating hielt sich gegenüber der Vorwoche konstant bei 0,6 Prozent.The CW zeigte zu Beginn der Primetime eine neue Folge, blieb damit allerdings auf demselben Level wie vor sieben Tagen. 0,2 Prozentpunkte standen bei den 18- bis 49-Jährigen zu Buche. Die Reichweite betrug 0,73 Millionen. Ein Re-Run vonhalbierte im Anschluss das Rating. Bezeichnend für einen schwachen Fernseh-Abend aus Quotensicht: die größte Reichweite des Abends fuhr eine alte Ausgabe vonbei NBC ein. Das Mediziner-Drama schaffte es auf eine Sehbeteiligung von 3,90 Millionen Zuschauern und ein Rating von soliden 0,4 Prozent.hielt das Niveau in der Zielgruppe, währendab 22 Uhr auf 0,5 Prozentpunkte erhöhte.