Staffel-Negativrekord für «Sing meinen Song»

Quotennews

Während VOX mit dem «Tauschkonzert» dessen ungeachtet klar überdurchschnittlich ankam, versagte bei RTLZWEI erneut «Abgestempelt!? Hans Sarpei will's wissen».

Diesen Dienstagabend fiel das Interesse fürschwächer aus als bislang in dieser Staffel: Ab 20.15 Uhr versammelte der VOX-Dauerrenner nur 0,71 Millionen Umworbene vor die Mattscheiben, somit kamen 9,2 Prozent Marktanteil zustande. Gemessen am Senderschnitt ist dies ein tolles Ergebnis – dessen ungeachtet ist es der «Sing meinen Song»-Negativrekord für diese Staffel.Alles in allem wurden 1,56 Millionen Fernsehende ermittelt, das glich sehr guten 5,6 Prozent Marktanteil bei allen – auch hier gilt es, anzumerken: Die gesamte Staffel über lief es bisher besser. Ab 22.15 Uhr sankauf 4,3 Prozent bei allen und 6,5 Prozent in der Zielgruppe. Die Reichweite belief sich auf 0,90 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,41 Millionen Umworbene.RTLZWEI unterdessen widmete sich dem Thema Kinderarmut, und zwar in einer neuen Folge von. Das reizte ab 20.15 Uhr 0,60 Millionen Wissbegierige, davon waren 0,36 Millionen im umworbenen Alter. Das führte bei allen zu gerade einmal 2,1 Prozent Marktanteil, während bei den Jüngeren 5,0 Prozent zustande kamen.