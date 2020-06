Sat.1 rückt von Leischiks Diagnose-Sendung ab

TV-News

«Die Diagnose» soll nicht mehr ins Line-Up des Münchner Senders kommen. Auch zwei weitere Projekte des Kanals sind gestorben.

Knapp ein Jahr ist es her, dass der Münchner Privatsender Sat.1 ein neues Format mit Moderatorin Julia Leischik in Aussicht stellte. Insollte es um Menschen, die an einer unbekannten und seltenen Krankheit leiden gehen. Sie einste: alle haben keine genaue Diagnose. In dem TV-Format analysieren drei der besten Mediziner des Landes die Fälle, die bisher niemand lösen konnte. Gegenüber der Internetseitebestätigte Sat.1 nun, dass die Sendung nicht umgesetzt werden soll. Hintergründe wurden nicht genannt. Auffallend: Auch Leischiks anderes Sat.1-Format, «Julia Leischik sucht: Bitte melde dich» war zuletzt kaum noch on air. In diesem Jahr lief nur eine Ausgabe, die letzte Staffel war zurückliegenden Sommer zu sehen.Ebenfalls vor einem Jahr angekündigt, mittlerweile ohne Ausstrahlung aber wieder eingestampft ist «Nur die Liebe fehlt», eine Dating-Show für Menschen, die bisher aus beruflichen Gründen oder wegen ihrer extremen Lebenswelt kein Glück auf dem Single-Markt hatten.Auch ein TV-Film über die Welt des Cirus Krone soll nicht mehr realisiert werden. Sat.1 hatte bereits vor drei Jahren begonnen, an dem Projekt zu arbeiten. Weiter geplant ist die Ausstrahlung eines Sat.1-Thrillers mit Anja Kling und Oliver Mommsen: «Aus Haut und Knochen» soll im Herbst 2020 zu sehen sein.