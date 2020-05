Der Filmeabend bei RTLZWEI übertrumpft die Superheldenfilme bei ProSieben

Quotennews

RTLZWEI setzte sich deutlich gegen die Konkurrenz durch und überzeugte mit «R.E.D. 2 – Noch Älter. Härter. Besser.» sowie «Kill Bill Vol. 2».



ProSieben nahm ab 20.15 Uhr den Actionfilmins Programm. Der Superheldenfilm mit Robert Downey Jr. und Ben Kingsley war ein Publikumsmagnet für insgesamt 1,19 Millionen Fernsehende. Der Sender kam somit auf eine solide Quote von 4,3 Prozent. Bei den Werberelevanten kam das Programm recht ähnlich an und 0,70 Millionen der 14- bis 49-Jährigen wurden zum Einschalten bewegt. Hieraus resultierte eine gute Sehbeteiligung von 9,6 Prozent.Mitblieb ProSieben ab 22.40 Uhr weiterhin dem Superheldengenre treu und begeisterte weiterhin 0,78 Millionen Filmfans. Mit dem Actionfilm erhöhte sich die Sehbeteiligung beim Gesamtmarkt leicht auf 4,6 Prozent. Zudem waren 0,45 Millionen der Umworbenen mit von der Partie und sicherten dem Sender somit eine annehmbare Quote von 8,6 Prozent.Auch RTLZWEI füllte das Freitagabendprogramm mit Filmen und startete mit der Actionkomödiein die Primetime. Damit übertrumpfe der Sender die Quote der ProSieben-Konkurrenz. 2,03 Millionen sowie 0,83 Millionen der Jüngeren ließen sich für den Film begeistern. Somit ergaben sich für den Sender unglaublich starke Marktanteile von 7,2 beziehungsweise 11,3 Prozent.von Quentin Tarantino schloss sich ab 22.30 Uhr mit einem Publikum von 0,88 Millionen Zuschauern an und war weiterhin gefragter als der Superheldenfilm bei ProSieben . Somit waren weiterhin herausragende 5,6 Prozent möglich. Die Werberelevanten wiesen eine Reichweite von 0,45 Millionen Fernsehenden auf und sorgten somit für ausgezeichnete 9,0 Prozent Marktanteil.