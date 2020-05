«The Taste» Staffel 8 mit komplett männlicher Jury

TV-News

Die Dreharbeiten zur Sat.1-Show sind gestartet. Weiblich bleibt die Moderatorin.

Red Seven Entertainment hat mit den Produktionsarbeiten zur achten Staffel vonbegonnen. Die neuen Folgen sollen ab Spätsommer im Sat.1-Programm ausgestrahlt werden. Dabei ändert sich die Jury der Kochsendung auf einer Position. Der Österreicher Alex Kumptner wirbelt als Neuzugang in der Jury neben Alexander Herrmann, Tim Raue und Frank Rosin mit. Maria Groß, die in Staffel sieben dabei war, ist nun nicht mehr Teil der Produktion.„Wer einer Horde Kinder spielerisch das Kochen und den verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln beibringen kann - der schafft es locker, mit drei Sterneköchen klarzukommen. Und wie ich mir die talentiertesten Hobby- und Profiköch*innen ins Team hole, dafür habe ich einen ausgeklügelten Plan“, sagt Neuzugang Kumptner, der TV-Erfahrung schon in ZDFs «Die Küchenschlacht» sammelte.Model, Moderatorin und Autorin Angelina Kirsch führt als weiterer Neuzugang als Host durch die achte Staffel der größten Koch-Show Deutschlands, begleitet die Kochtalente und zügelt die ehrgeizige Männerrunde am Jury-Pult: "Ich plädiere ja immer dafür, alle Eitelkeiten zuhause zu lassen. Das kann ich den Herren auch nur empfehlen. Hier bei «The Taste» stehen die Talente im Mittelpunkt - und ich bin gespannt, welche Genussgerichte sie auf ihre Löffel bringen werden.Die siebte Staffel erreichte im Herbst 2019 am Mittwochabend in Sat.1 bis zu 8,9 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen, das Finale sahen 1,43 Millionen Menschen insgesamt.