Netflix Deutschland holt sich Serienchefin an Bord

Köpfe

Das neue Mitglied im Management-Team kommt von Warner.

Netflix verstärkt seine deutsche Niederlassung und hat eine Serienchefin eingestellt. Steffi Ackermann soll die Produktion deutscher Originals leiten und ausbauen. Die Fernsehmacherin hat einige Erfolge vorzuweisen. Zuletzt arbeitete sie für Warner Bros., zuvor produzierte sie unter anderem Formate wie «Doctor’s Diary», «Doc Meets Dorf» oder «Benny und der Geist». Auch am Filmhit «Der Junge muss an die frische Luft» ► war sie beteiligt.Rachel Eggebeen, Director International Originals, wird Ackermann vorgesetzt sein. Ackermann soll ihre Stelle beim Streamingdienst am 20. Juli antreten. Eine der Aufgaben von ihr wird dann sein: Was wird das nächste große Ding aus Deutschland? Ende Juni geht «Dark», der vermutlich größte Netflix-Hit aus Deutschland, nach drei Staffeln zu Ende.Für den Film-Bereich in Deutschland ist derweil seit einigen Monaten Saskia Bühler bei Netflix verantwortlich.