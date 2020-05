Neue Co-Moderatorin bei «The Voice of Germany»

Vermischtes

Noch ist die Personalie, von der Bild berichtet, von ProSieben und Sat.1 aber nicht bestätigt worden.

Wer Lena Gercke auf ihren Social-Media-Accounts folgt, der weiß es: Das Model ist hoch-schwanger. Deshalb wird sie auch nicht auf der Bühne stehen können, wenn ab Juli die neuen Folgen der Casting-Show(geplant für Herbst bei ProSieben und Sat.1) in Berlin produziert werden. Offiziell haben sich beide Sender noch nicht geäußert, wer neue Co-Moderatorin von Thore Schölermann wird. Schölermann selbst aber kommt in einem Bericht derzu Wort, in dem mitgeteilt wird, dass die Wahl auf ein ProSieben-Urgestein fiel.Demnach wird Annemarie Carpendale (u.a. «taff.») die Co-Moderation übernehmen. Schölermann erklärte, er freue sich für Gercke, weil er bereits gemerkt habe, wie gut ihr die künftige Mama-Rolle stehe. Carpendale soll aber, so schreibt esnicht die komplette Staffel moderieren.Wie üblich sind für die finale Phase wieder Live-Shows geplant. Dann, also im Spätherbst, soll Lena Gercke wieder das Mikro in die Hand nehmen. Auch 2019 erwies sich die Musik-Talent-Suche auf beiden Sendern als Quotenhit – in der Zielgruppe holte das Format teils mehr als 20 Prozent Marktanteil.