«Void»: Aylin Tezels ZDFneo-Serie wird unter neuem Titel weitergedreht

Die Dreharbeiten an der sechsteiligen Serie konnten wieder aufgenommen werden. Während der Drehpause erhielt das Format aber einen neuen Titel.

Für die ZDFneo-Dramaserieist die coronabedingte Drehpause wieder vorbei: Wie die Produktionsfirma Network Movie Film- und Fernsehproduktion GmbH Quotenmeter.de wissen lässt, konnten am 26. Mai 2020 die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden – selbstredend unter Berücksichtigung aller Coronamaßnahmen. Während der Zwangspause hat sich jedoch ein kreativer Aspekt an dem Aylin-Tezel-Vehikel verändert: Der Titel.Der Arbeitstitel «Void» sollte eh noch ausgetauscht werden, und Network wurde während der Drehpause in Sachen Titelsuche endlich fündig: Die Serie hört nunmehr auf den Titel. Die Serie handelt davon, dass die hochschwangere Kriminalkommissarin Alexandra Enders (Aylin Tezel) spurlos verschwindet. Eine Woche später taucht sie wieder auf: blutverschmiert, ohne Erinnerung. Von ihrem Kind fehlt jede Spur. Obwohl oder gerade weil sie anfangs mit ihrer Schwangerschaft haderte, bestimmt fortan nur noch ein Gedanke Alex' Handeln: Sie muss ihr Kind finden …In weiteren Rollen sind unter anderen Sebastian Zimmler, Sascha Nathan, André Jung, Leslie Malton und David Owe zu sehen. Ursprünglich war geplant, dass die Dreharbeiten von Januar bis April 2020 gehen. Susanne Flor und Wolfgang Cimera produzieren. Regie führt Andreas Senn.