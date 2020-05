«The Mole»: Leichtes Aufatmen bei den Umworbenen

Quotennews

Das Sat.1-Format über die Suche nach dem Maulwurf erholt sich in der Zielgruppe. Beim Gesamtpublikum geht es hingegen weiter bergab.

Die Zahlen von der Auftaktfolge bleiben in weiter Ferne, aber dennoch erholt sichin der Zielgruppe: Diesen Mittwochabend kamen 0,54 Millionen Werberelevante zusammen, was Sat.1 akzeptable 7,1 Prozent Marktanteil bescherte. Beim Gesamtpublikum dagegen setzte sich der Abwärtstrend fort: «The Mole» fesselte diese Woche nur noch 0,91 Millionen Fernsehende an die Mattscheiben – in der Vorwoche waren es noch 1,13 Millionen. Die Sehbeteiligung lag diese Woche daher bei schlappen 3,3 Prozent Marktanteil.Die Strategie-Spielshow startete in Sat.1 noch mit 1,56 Millionen Fernsehenden, was am 6. Mai 2020 mäßigen 5,0 Prozent insgesamt entsprach. Mit 0,82 Millionen Werberelevanten wurden in der Zielgruppe derweil sehr gute 9,0 Prozent eingefahren. Doch schon am 13. Mai waren nur noch 1,13 Millionen Interessenten mit von der Partie, darunter befanden sich 0,59 Millionen Jüngere. Magere 3,6 und mäßige 6,7 Prozent wurden ermittelt.An diesem Vorabend lief es fürnoch mieser: Ab 19 Uhr erreichte die humorige Ratesendung 0,52 Millionen Interessenten, darunter befanden sich 0,16 Millionen Werberelevante. Somit wurden dürftige 2,5 Prozent Marktanteil bei allen erzielt sowie ebenfalls dürftige 3,4 Prozent beim umworbenen Publikum.