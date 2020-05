medienfreunde spezial: «ThunderCats Roar»

Interview

Die Produzenten/Autoren Marly Halpern-Graser und Victor Courtright verraten, welche Filme sie beeinflusst haben, welche Kindheitsserien sie bis heute begleiten und welchen Job sie im «ThunderCats Roar»-Team noch übernehmen würden …

«Das letzte Einhorn». Ich habe ihn gesehen, als ich sehr jung war, und sein seltsamer, melancholischer Tonfall hat sich bei mir seither eingebrannt. Ich schaue ihn mir fast jährlich erneut an und bin auch großer Fan der Buchvorlage geworden. Interessanterweise wurde der Film von Rankin/Bass produziert – genauso wie «ThunderCats». Also konnte ich ein bisschen dieses Einflusses in «ThunderCats Roar» beibehalten.Wolfgang Reithermans «Robin Hood»!«X-Men»! Ich liebe «X-Men». «X-Men» ist großartig.«Doctor Who»! So stark wie eh und je!«Mick – Mein Freund vom anderen Stern»! Als ich ein Kind war, fand ich, dass «Mick – Mein Freund vom anderen Stern» genauso gut ist wie «E.T.». Ist er nicht. Ich lag daneben. Aber ich finde immer noch, dass von «Mick – Mein Freund vom anderen Stern» eine großartige, grässliche Strahlkraft ausgeht. Er ist zu keinem einzigen Zeitpunkt langweilig, und er nimmt diese kunstvolle Produktplatzierung aus «E.T.» und verwandelt sie in etwas derart Ungeschicktes, das niemals, niemals als subtile Werbung durchgehen würde – und das ist sehr lustig!«Cats». Und ich möchte betonen: «Cats» aus dem Jahr 2019.Hass ist ein hartes Wort, aber ich konnte nie etwas mit «Die Goonies» anfangen. Tut mir leid, lieber Rest der Welt. Ich verstehe nicht, was an dem toll sein soll. So, und nun lehne ich mich entspannt zurück und warte geduldig darauf, dass der wütende Mob kommt, um mich zu holen, nun, da ich mich als der weltgrößte Schurke geoutet habe.Ich glaube, ich komme einfach nicht mit der Idee überein, dass sich so viele Leute in meinem Gehirn tummeln, wie «Alles steht Kopf» propagiert. Aber ich bin ziemlich sicher, dass das einzig und allein ein persönliches Problem ist, das ich habe. Insofern: Glückwunsch an alle anderen!Ich muss sagen, dass ich viel Inspiration aus den alten «Conan»-Comics ziehe, die Marvel früher gemacht hat. Diese Art, eine mutige, abgedrehte Fantasywelt zu erschaffen, lässt sich auf «ThunderCats Roar» übertragen.Ist es feige von mir, "Star Comics' «ThunderCats»-Comics"? Ja, es ist feige von mir. Schade aber auch.Heutzutage wurde fast alles schon wiederbelebt, insofern kann ich wirklich nicht klagen. Aber ich fand «Phantom 2040» richtig toll, und ich glaube, dass sich da aktuell keiner herantraut. Schade. Jemand sollte «Phantom 2040» zurückbringen!Ich würde mich sehr über einen neuen «Codename U.N.C.L.E.»-Film freuen, neue Folgen der «Dirty Pair»-Animeserie von 1985 und über ein neues «Banjo-Kazooie»-Spiel nach klassischer Formel!Nunja, während ich diese Frage beantworte, herrscht in Kalifornien eine bundesstaatsweite Ausgangssperre. Ich stecke bereits seit über vier Wochen in meinem Homeoffice fest. Wer hätte je gedacht, dass ich den Satz "Wenn man mich für zwei Wochen in mein Büro einsperren würde, würde ich …" wahrheitsgemäß mit "… Fragen europäischer Journalisten beantworten" vervollständigen würde?!Haha… Das kann ich aus tatsächlicher Erfahrung beantworten! Ich "würde" Cartoons schauen, Videospiele spielen und zeichnen, zeichnen, zeichnen!Oh Junge, ich kann eigentlich nur schreiben, es wäre also einProblem für «ThunderCats Roar», würde man mir irgendeine andere Aufgabe anvertrauen.… ich würde Storyboard-Zeichner werden! Ich liebe es, alles mögliche zu zeichnen, und da müsste ich das tun! Es ist so, so erfüllend, eine Geschichte durch Bilder zum Leben zu erwecken.Alles, was nichts mit Schreiben zu tun hat. Echt jetzt, Schreiben ist mein einziges Talent!Kameramann bei einem Realfilm. Ich liebe, liebe, liebe gute Kameraarbeit, aber ich bin ein echter Versager im Umgang mit einer Kamera.Als ich noch klein war, habe ich die «Glücksbärchis» geliebt und hatte jede Menge Spielzeug von ihnen. Als ich älter wurde, hatte ich eine große «Transformers»-Phase. Also kam es, ganz natürlich, dazu, dass meine Glücksbärchis meinen Transformers begegnet sind. Worauf ich damit hinaus möchte: Wenn irgendjemand interessiert sein sollte, ich habe ein bereits fertiggestelltes Drehbuch bei mir herumliegen, in dem süße Zeichentrickbärchen zwei Stunden lang davon schockiert sind, wie gewalttätig hochhausgroße Killer-Roboter sein können!Na, das liegt doch auf der Hand. «Cowboy Bebop» und «Zurück nach Hause – Die unglaubliche Reise». Ja, ganz genau – es wäre echt großartig!In unser allerersten Episode entdeckt Mumion ein Artefakt, das er den "Schicksalsstab" nennt. Dieser Stab basiert auf einem Stab, den die Mumion-Actionfigur hatte, der aber nie in der Originalserie vorkam oder auch nur erwähnt wurde. Ich bin sehr stolz auf uns, dass wir nun diesen Stab zeigen, benennenerklären, wie er zerstört wurde und weshalb Mumion ihn nicht mehr hat.Wenn Leo in der Folge "Abenteuer am Hakenberg" dem kleiderlosen Kätzchen Schneemiau ein Outfit verpasst, nutzt er dazu das ikonische Leo-Outfit aus der 1985er-Serie inklusive "Bäuchlein-Fenster".Videos über Dungeons & Dragons, vor allem Leute, die Ratschläge geben, wie man ein guter Dungeon Master wird.Hydraulic Press Channel. Hat echt eine therapeutische Wirkung.Zählt "Eine D&D-Kampagne für meine Freunde leiten" als "Nichts machen, das mit Medien zu tun hat"? Das ist mein liebster Zeitvertreib. Ansonsten mache ich auch gern lange Spaziergänge, ganz allein. Dabei kommen mir die meisten meiner Ideen für D&D-Kampagnen.Ohhhh, ich liebe es, zu essen! Eine große, leckere Schüssel Ramen ist mit das Beste, was es auf der Welt gibt.Wir arbeiten an einer weiteren animierten Animationsserie, nämlich an «Aquaman: King of Atlantis». Und ihr werdet sie in einigen Jahren zu sehen bekommen – denn Animation