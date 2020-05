Debatte nach Schlusspfiff: Sky gibt «Wontorra» neuen Sendeplatz

TV-News

„Wonti“ wird an den kommenden beiden Wochenenden nicht on Tour sein.

Jörg Wontorras Sky-Sendung bekommt einen neuen Anstrich. In die Saison 19/20 war der Fußball-Moderator mit dem neuengestartet, in dem er an den Schauplätzen der Liga einstündige Interviews mit den Protagonisten führte. Zu sehen war dieses Format immer montags um 19 Uhr sowohl auf Sky Bundesliga als auch im Free-TV bei Sky Sport News HD. Seit der Coronapause moderierte Wontorra das neue Format– mit Skype-Interviews (Sendeplatz sonntags um 10.45 Uhr).Mit dem Comeback der Bundesliga wechselt „Wonti“ noch einmal den Sendeplatz. Zunächst am 16. und 23. Mai kommtzurück und zwar immer direkt im Anschluss an die Sky-Konferenz, die es am 26. sowie am 27. Spieltag im Free-TV bei Sky Sport News HD geben wird. Die einstündige «Wontorra»-Sendung startet um 17.30 Uhr und enthält die ersten Debatten zu den Nachmittagsspielen. Spielszenen werden aus Rechtegründen nicht gezeigt, dafür aber erste Statements aus den Pressekonferenzen. Die Sendung entsteht im Sky-Foyer-Studio, Wontorra wird mit mehreren Gästen diskutieren.Ob Wontorra dann ab Ende Mai wieder „on Tour“ gehen kann, ist derzeit noch nicht klar. Am kommenden Samstag nimmt Sky Bundesliga obendrein eine neue Reportage ins Programm. Zu sehen ist diese ab 22.25 Uhr bei Sky Bundesliga 1 HD – sie läuft also nach den Nachberichten zum Topspiel und nach dem ab 21.15 Uhr geplanten «Alle Spiele, alle Tore». In dem Filmgibt der Spieler von RB Leipzig Einblicke in die zurückliegenden Tage, in denen er in Vorbereitung auf den Bundesliga-Start soziale Kontakte minimieren musste.