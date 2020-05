Dakota Johnson steigt bei Olivia Wildes Psychothriller «Don't Worry Darling» ein

Kino-News

Der Cast des Psychothrillers «Don't Worry Darling» wächst weiter. Die Dreharbeiten sollen schon bald beginnen.

Olivia Wildes neues Regieprojektnimmt weiter Form an: Wie 'Variety' vermeldet, wird sich auch Dakota Johnson dem Psychothriller anschließen. Der «Fifty Shades of Grey»- und «How to be Single»-Star wird somit wieder gemeinsam mit Shia LaBeouf vor der Kamera stehen. Sie und LaBeouf agierten bereits zusammen im Kritikerliebling «The Peanut Butter Falcon» Neben LeBeouf und Johnson haben sich zudem schon Florence Pugh ( «Midsommar» , «Little Women») und Chris Pine («Star Trek», «Into the Woods») für «Don't Worry Darling» verpflichten lassen. Das hinter dem Projekt steckende Studio ist New Line Cinema. Wilde inszeniert und produziert, das Drehbuch stammt von Katie Silberman. Das Projekt steht quasi schon in den Startlöchern: Sobald in den USA wieder gedreht werden darf und Wilde sowie ihre Crew davon überzeugt sind, dass ein Dreh zudem wirklich sicher sein wird, möchten sie loslegen.«Don't Worry Darling» spielt in den 1950er-Jahren und erzählt von einer abgeschotteten, utopisch wirkenden Gemeinde in der kalifornischen Wüste. Doch eines Tages entdeckt eine Hausfrau eine verstörende Wahrheit über ihr Leben in dieser Gemeinde …