Ad Alliance: Frank Vogel übernimmt Geschäftsleitung Sales und Marketing

Andreas Kösling gibt den Posten nach nur wenigen Monaten wieder auf und kehrt nach München zurück. Das befeuert wildes Spekulieren in der Branche.

„ Ich freue mich sehr, dass Frank Vogel neben der Verantwortung für das Marketing auch den Sales der Ad Alliance übernimmt. Er verkörpert den modernen, digitalen Vermarkter-Typus, der mit seiner langjährigen Digital-, Verkaufs- und Marketingexpertise in kreativen Konzepten und innovativen Lösungen für Kunden und ihre Marken denkt. So werden wir als Ad Alliance unsere Rolle als Innovationstreiber noch weiter ausbauen und für die vielfältigen Kommunikationsanforderungen der Kunden maßgeschneiderte Angebote entwickeln. ” Matthias Dang, Geschäftsführer Ad Alliance

Für eine sehr spitze Gruppe an Medienschaffenden ist dies ein sehr lauter Paukenschlag in der Sparte "Personalmeldungen": Frank Vogel erhält einen neuen Verantwortungsbereich in der Ad Alliance. Zusätzlich zu seinem Posten als Chief Marketing Officer übernimmt er auch ab sofort die Verantwortung für den Sales-Bereich des Crossmedia-Vermarkters. Er tritt die Nachfolge von Andreas Kösling an, der das Unternehmen nach kurzer Amtszeit verlässt. Seitens Ad Alliance werden private Gründe angegeben. Kösling wird im Zuge seines Abgangs bei der Ad Alliance wieder von Köln nach München ziehen.Matthias Dang, Geschäftsführer der Ad Alliance, kommentiert, dass er die Entscheidung von Andreas Kösling bedauern würde, und ergänzt: "Ich bedanke mich bei Andreas für die sehr gute und engagierte Zusammenarbeit der letzten Monate und wünsche ihm für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute." In seiner neuen Funktion als CSMO ist Frank Vogel fortan für alle Verkaufsbereiche, Verhandlungen mit Mediaagenturen und Kunden sowie die Bereiche Ad+Concept Studio und Marketing verantwortlich. Er berichtet auch in seiner neuen Funktion weiterhin an Matthias Dang. Komplettiert wird die Ad Alliance-Geschäftsleitung von Paul Mudter, der als COO die Bereiche Operations & Brand verantwortet, sowie Marko Kuck als CRO für Revenue Management & Projects.Köslings kurze Stippvisite bei Ad Alliance sorgt schon jetzt für Rumoren in der Medienbranche. 'DWDL' behauptet, dass es Kösling nicht schlicht nach München, sondern explizit nach Unterföhring ziehen würde. Er wurde nämlich laut 'DWDL'-Angaben bereits im Münchener Norden gesichtet, weshalb das Medienportal die Theorie anfacht, dass Kösling bei ProSiebenSat.1 einsteigt, wo derzeit das Personalkarussell eifrig rotiert. Eine plausible These, die sich aber noch bewahrheiten muss.