ARD: Silbereisen nimmt seine Arbeit wieder auf

TV-News

In den kommenden Wochen werden die ersten Schlagershows mit dem Musiker produziert. Auf Publikum wird verzichtet.

Zehn Produktionen pro Jahr sollen von Florian Silbereisen in der ARD umgesetzt werden – doch die Coronapandemie hatte zuletzt einige große Schlager-Events unmöglich gemacht. Jetzt startet die Produktion wieder, wenn auch unter den gültigen Auflagen und somit ohne Publikum. Das Erste plantfür den 6. Juni (Samstag) um 20.15 Uhr ein.Während auf Publikum verzichtet wird, haben sich Musiker wie Howard Carpendale, Jana Ina und Giovanni Zarrella, Ben Zucker, Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis, Beatrice Egli, Thomas Anders und weitere angekündigt.Für den MDR steht Silbereisen fürauf der Bühne. Auch hier wird er nicht in die Augen von Zuschauern blicken – diese müssen nämlich draußen bleiben. Ausgestrahlt wird die Produktion am Freitag, 29. Mai 2020 zur besten Sendezeit.