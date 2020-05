«Man with a Plan» kommt bei ProSieben nicht auf die Beine

Quotennews

Mit einer Ausnahme fährt die Sitcom mit Matt LeBlanc nur schlechte Werte ein.

Seit mehreren Wochen strahlt der Münchener Fernsehsender ProSieben die amerikanische Sitcomaus, in der «Friends»-Star Matt LeBlanc und Liza Snyder die Hauptrollen spielen. Inzwischen liegen über 60 Episoden vor, im kommenden Jahr – nach der Corona-Krise – will CBS die Produktion von den CBS Television Studios enden lassen.Am Mittwoch erreichte das Format, das werktags gegen 11.20 Uhr gesendet wird, lediglich 0,15 Millionen Fernsehzuschauer, der Marktanteil lag bei 2,3 Prozent. 0,13 Millionen Menschen waren zwischen 14 und 49 Jahre alt, sodass ein Marktanteil von 7,8 Prozent verbucht wurde. In den vergangenen Tagen holte die Sitcom 9,1 und 8,7 Prozent. Nur am 27. April lief es mit 13,2 Prozent in der Zielgruppe wirklich gut.Man muss «Man with a Plan» allerdings zu Gute halten, dass auch das Rahmenprogramm ein Schuss in den Ofen war. Das Vorprogrammenttäuschte mit 5,8 Prozent, das Lead-Outsorgte für 7,5 Prozent Marktanteil.