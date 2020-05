Heftige Flops: «Magnum P.I.» und der «RTLZWEI Muttertag» unterbieten sich gegenseitig

Quotennews

Was lief noch schlechter? Für VOX und RTLZWEI war der Mittwochabend eine ziemlich gebrauchte Zeit.

Drei Familien engagieren sich, um Mama von ganzem Herzen glücklich zu machen – mit einer großen Überraschung, die ihr eine riesige Freude bereiten und ein Symbol für die Dankbarkeit sein soll, die im stressigen Alltag oft vergessen wird – aus diesem Stoff machte der Münchner Privatsender RTLZWEI am Mittwochabend eine ganze Primetime-Sendung, die aber sehr schlechte Quoten holte. Ab 20.15 Uhr kam die Produktion nicht über 2,1 Prozent Marktanteil bei den Leuten zwischen 14 und 49 Jahren hinaus. 0,19 Millionen umworbene Menschen schalteten ein, insgesamt lag die Sehbeteiligung der neuen Sendung bei gerade einmal 0,39 Millionen.Auch VOX hatte am Mittwochabend massiv zu kämpfen. Kommende Woche soll hier eine neue Staffel der Neuauflage vonanlaufen. Doch die Wiederholung der neunten und zehn Folge der Auftaktstaffel interessierte schon nur wenige Menschen. 2,7 und 3,0 Prozent wurden bei den Umworbenen gemessen – weit unterdurchschnittliche Ergebnisse standen also zu Buche. Immerhin – die Serie ist offenbar bei den Älteren recht angesagt; hier waren die Reichweiten mit rund 970.000 und 1,05 Millionen Zuschauern nicht so schlecht.Mies ging es für VOX auch am späteren Mittwochabend weiter: Hier fielen die Marktanteile bei Re-Runs vonsehr niedrig aus. Gemessen wurden 1,7 Prozent ab kurz nach 22 Uhr und 2,7 Prozent rund eine Stunde später. 0,58 und 0,55 Millionen Menschen sahen den US-Krimi aus der Schmiede von Dick Wolf.