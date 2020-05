Gute Werte: «Joko & Klaas gegen ProSieben» sichert sich Zielgruppen-Marktführung

Quotennews

Die Show, die am Ende die beiden Entertainer für sich entschieden, bescherte dem Münchner Sender starke Ergebnisse. Erzielt wurde die beste Reichweite seit dem Start. Auch «Balls» funktionierte.

Chapeau, Joko und Klaas: Der Start in die neue und diesmal fünf Folgen umfassende Staffel vonist gleich in mehrerlei Hinsicht gelungen. Zum einen stimmten die Quoten, zum anderen entschieden die beiden Entertainer das Duell für sich. Das heißt: Am Mittwochabend erhalten die beiden von ProSieben 15 Minuten Sendezeit zur freien Verfügung. Welchen Schabernack sie sich wohl diesmal einfallen lassen? Zu den Dienstags-Quoten: Die zweieinhalbstündige Produktion bescherte ProSieben 13,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und somit die Marktführung in der Zielgruppe.Die Herbststaffel 2019 landete bei zwischen 9,7 und 14,7 Prozent – Joko und Klaas befanden sich somit quasi im Zielkorridor. 1,58 Millionen Zuschauer entschieden sich für die Sendung. Das war die höchste Reichweite seit der Format-Premiere im Mai 2019.Gelungen war dann ab kurz vor 22.35 Uhr auch der Start der neuen Spielshow. Diese holte bei den Umworbenen noch gute 11,8 Prozent Marktanteil. 0,96 Millionen Menschen blieben zu späterer Stunde noch dran. Danach war es aber rum mit dem Erfolg für den Privatsender, denn die TV-Version des Podcastsholte wenig ruhmreiche Ergebnisse. Die Zielgruppen-Quote brach auf 4,9 Prozent ein, die Sehbeteiligung lag im Schnitt bei nur noch 250.000. Für die um 23.30 Uhr gestartete Sendung war dies klar zu wenig.