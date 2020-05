Quarantäne-Kochen mit Jamie: RTL Living präsentiert neue Kochshow

TV-News

Die neueste Jamie-Oliver-Produktion ist auf dem Weg nach Deutschland.

Jamie Oliver versucht derzeit die Briten mit einem neuen Kochformat durch die Corona-Zeit, die auch auf der Insel mit deutlichen Einschränkungen verbunden ist, zu bringen. «Jamie Oliver: Keep Cooking and Carry On» umfasst aktuell 20 Episoden. Ende März kam die Sendung auf bis zu 1,8 Millionen Zuschauer beim Sender Channel4.In den 20 Folgen kommt alles auf den Teller, was das Herz begehrt: Pasta in verschiedenen Variationen, Asia-Pfannen, Aufläufe, Quesadillas, Fleisch- und Fischgerichte sowie natürlich süße Speisen, wie ein himmlischer eifreier Schokokuchen oder ein feines Dessert mit Englischer Creme. Mit seinem Mix aus den simpelsten Veggie- und Superfood-Gerichten sowie vielen neuen Rezepten bietet Jamie Oliver kreative und schnelle Ideen für Frühstück, Mittag- und Abendessen. Dabei gibt der Starkoch auch ganz persönliche Einblicke in sein Familienleben und die heimische Küche.In Deutschland wird die Sendung, startend am 18. Juni 2020, exklusiv bei RTL Living laufen. Der Sender ist auch für TV Now-Premium-Kunden verfügbar. Somit stehen alle Episoden auf der Streamingplattform nach der Ausstrahlung auch zum Abruf bereit. Im linearen TV sind donnerstags ab 20.15 Uhr Doppelfolgen geplant.