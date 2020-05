US-Quoten

CBS lässt «Sunday Night Movies» erfolgreich wiederaufleben

Niklas Spitz von 04. Mai 2020, 18:48 Uhr

Fehlendes neues Material macht sich so langsam bei den großen Networks bemerkbar. So zeigt CBS wie in alten Zeiten wieder Spielfilme am Sonntagabend.

Den Anfang der wiederbelebten «Sunday Night Movies» machte am vergangenen Sonntag «Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes». Der Abenteuer-Klassiker aus den 80ern erwies sich vor allem insgesamt als Zuschauermagnet und erreichte durchschnittlich 5,20 Millionen Zuschauer. Nur ABC kam mit «American Idol» zur selben Zeit auf eine höhere Reichweite (6,41 Millionen). In der klassischen Zielgruppe zeigte sich der Streifen mit Harrison Ford mit einem Rating von 0,6 Prozent zwar nicht mega gut aber durchaus solide. «Man with a Plan» war da im Anschluss deutlich schwächer unterwegs und kam nur noch auf 2,73 Millionen Zuseher und 0,4 Prozent. Das höchste Rating bei den 18- bis 49-Jährigen sicherte sich ABC mit besagtem «American Idol». Die Castingshow ergatterte gute 0,9 Prozent bei den Umworbenen. «The Rookie» schloss den ABC-Abend mit beachtlichen fünf Millionen Zuschauern ab und mauserte sich zu guten 0,7 Prozent bei den Jungen, nachdem die Serie in früheren Wochen noch Probleme hatte.



Bei FOX ging es für das sowieso schon schwache «Duncanville» noch weiter nach unten. Das Zielgruppen-Rating sank auf miese 0,3 Prozent ab und nur insgesamt 0,94 Millionen Menschen sahen linear zu. Davor und danach kamen «Die Simpsons» und «Bob’s Burgers» dagegen auf solide 0,5 Prozent beim werberelevanten Publikum und versammelten 1,33 bzw. 1,20 Millionen Zuschauer. «Family Guy» machten den Job zu später Stunde mit 1,37 Millionen Zusehern und 0,5 Prozent ebenfalls ordentlich.



