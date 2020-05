Primetime-Check

Schwächere Konkurrenz lässt Werte steigen: «Bauer sucht Frau international» mit bester Reichweite der Staffel. Außerdem: Viele Filme und ein «Kitchen Impossible»-Best-Of.

Tagesmarktanteile der großen Acht Ab 3: 51,7%

14-49: 56%

Mit der bis dato höchsten Reichweite dieser Staffel ausgestattet war die dritte Folge der zweiten-Runde. Die Inka-Bause-Sendung kam bei RTL am Sonntagabend auf schöne 3,8 Millionen Zuschauer (11,8% gesamt). Bei den Umworbenen reichte es für die rund zweieinhalbstündige Kuppelshow für 11,7 Prozent (1,13 Millionen). Stärker unterwegs waren zur zwei Formate – unter anderemim Ersten, der ab 20.15 Uhr auf 15 Prozent Marktanteil gelangte. 1,59 Millionen Umworbene schauten zu. Insgesamt generierte der Kriminalfilm 6,90 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und damit verbunden eine Quote in Höhe von 19,3 Prozent. Den nachfolgenden Coronatalk inwollten noch 4,12 Millionen Menschen sehen, die Talkshow war mit 13,9 Prozent ein Erfolg.2,43 Millionen Menschen begeisterte der Privatsender ProSieben mit seinem Film, bei den 14- bis 49-Jährigen landeten die Münchner bei starken 13,5 Prozent. ProSieben überholte also RTL. Sat.1 reihte sich in der Zielgruppe auf Rang vier ein. Die Wiederholung vonmachte mit 9,6 Prozent Marktanteil bei den Jungen eine ordentliche Figur. Insgesamt sahen 1,53 Millionen Menschen den Film mit Johnny Depp.Ganz passabel lief der Abend auch für das ZDF, das zunächst 4,12 Millionen Menschen mitunterhielt, danach sogar 5,10 Millionen mit dem. Der Marktanteil bei allen wuchs von 11,5 auf 16,5 Prozent an. VOX zeigte zur besten Ausstrahlungszeit ein weiteres-Best-Of. Rund 940.000 Leute schalteten die primetimefüllende Produktion im Schnitt ein, bei den Werberelevanten ergaben sich mäßige 5,7 Prozent Marktanteil.Insgesamt auf ähnlichem Niveau unterwegs waren die Kabel-Eins-mit 880.000 Zuschauern ab 20.15 Uhr. Die Doku holte bei den 14- bis 49-Jährigen allerdings etwas niedrigere Werte, mit 4,3 Prozent lief die Ausstrahlung unterhalb der Sendernorm. Danach holteebenfalls 4,3 Prozent. Der RTLZWEI-Primetime-Filmhingegen punktete mit guten 6,6 Prozent Marktanteil – somit lag der Sender im Duell der Kanäle der zweiten Generation vorn. Ab 22.55 Uhr punktete obendreinmit starken 7,9 Prozent. Beide Filme erreichten durchschnittlich 1,52 sowie 0,75 Millionen Zuschauer. Gut zu wissen: Somit hatte RTLZWEI am Sonntagabend eine fast identische Gesamtreichweite wie Sat.1.