Otto-Abend überzeugt bei Kabel Eins

Quotennews

«Ice Age», «Ice Age 2» und «Otto – Der Katastrofenfilm» lockerten am Donnerstagabend viele Lachmuskeln.

Kabel Eins stand am Donnerstagabend im Zeichen von Otto Waalkes: Zur besten Sendezeit zeigte der Privatsender den Blue-Sky-Studios-Animationsfilm, der in Deutschland vor allem aufgrund der Synchronarbeit des ostfriesischen Blödelbarden bekannt ist. 1,31 Millionen Filmfans schauten zu, darunter befanden sich 0,61 Millionen Umworbene. Insgesamt fuhr Kabel Eins gute 3,9 Prozent Marktanteil ein, bei den Werberelevanten kamen sehr gute 6,7 Prozent zustande.folgte im Anschluss daran mit 1,52 Millionen Interessenten ab drei Jahren sowie mit 0,81 Millionen Umworbenen. Das Gesamtpublikum führte Kabel Eins zu einer Sehbeteiligung in der Höhe von starken 5,7 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden mit dem Animationsfilm herrliche 9,9 Prozent verbucht.Das Otto-Triple endete bei Kabel Eins mit. 0,55 Millionen Fernsehende schalteten für die deutsche Filmkomödie aus dem Jahr 2000 ein, darunter befanden sich 0,30 Millionen Werberelevante. Mit 4,3 Prozent Marktanteil lief es insgesamt sehr gut, bei den Jüngeren kamen derweil tolle 7,2 Prozent zusammen.