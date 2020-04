Facebook präsentiert starke Quartalszahlen

Wirtschaft

Dennoch gibt sich das Unternehmen bescheiden, denn die letzten drei Wochen des Quartals liefen deutlich schlechter.

Das Unternehmen Facebook setzte im ersten Quartal 2020 17,74 Milliarden US-Dollar um, das ist ein Anstieg von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit verdiente das Unternehmen, das unter anderem Facebook, Whatsapp und Instagram besitzt, einen Nettogewinn von 4,9 Milliarden US-Dollar. Die Verantwortlichen teilten mit, dass man in den letzten drei Wochen des ersten Quartals „einen deutlichen Rückgang der Nachfrage nach Werbung“ gespürt hätte.Facebook teilte mit, dass die aktiven Nutzer um zehn Prozent auf 2,6 Milliarden gewachsen sind. Dennoch sei man sich sicher: „Wir gehen davon aus, dass wir zumindest einen Teil dieser gestiegenen Engagements verlieren werden, wenn verschiedene Ausgangsbeschränkungen in Zukunft gelockert werden“. Finanzchef Dave Wehner teilte mit, dass es vor allem die Sparten Reisen und Auto waren, die kräftig an Werbung einsparten.Wie schon andere Unternehmen möchte Facebook keine Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr abgeben. „Unser Geschäft wurde durch die Covid-19-Pandemie beeinträchtigt, und wie alle Unternehmen stehen wir vor einer Periode beispielloser Unsicherheit“, teilte die kalifornische Firma mit.