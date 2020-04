Sat.1: Tiefpunkt für «Grünberg und Kuhnt», «Navy CIS» zündet nicht

Quotennews

Nicht nur der Vorabend bereitete den Münchnern am Dienstag Sorgen.

Dämpfer für den Sat.1-Vorabend: Sind Neuauflagen der Ermittler-Shows wirklich langfristig die Lösung? Am Dienstag jedenfalls tat sichum 18.30 Uhr sehr schwer: Die Produktion von filmpool kam beim Münchner Sender nicht über 2,6 Prozent Marktanteil hinaus. In der halben Stunde zuvor floppte auch schonmit nur 4,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt holte Sat.1 zunächst 1,10 Millionen Zuschauer, dann 0,95 Millionen.Im Abendprogramm zeigte Sat.1 US-Ware. Ab 20.15 Uhr lud man zu einer weiteren-Folge ein, die sich mit 5,2 Prozent bei den Jungen ebenso schwer tat wie ein weiteres Abenteuer der Produktion eine Stunde später mit 5,3 Prozent. Die Reichweiten insgesamt beliefen sich auf 1,67 und 1,77 Millionen.Die nachfolgenden Programmeundmussten sich mit je viereinhalb Prozent bei den Umworbenen zufrieden geben. Der Sat.1-Zielgruppen-Tagesmarktanteil lag am Dienstag bei mageren 6,4 Prozent.