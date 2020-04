«Trucker Babes»: Mit Blick auf Corona-Lage schwächer zurück

Quotennews

Nach zwei Monaten Pause meldeten sich die LKW-Girls auf Deutschlands Autobahnen zurück. Bei VOX fiel der zweite «Kitchen Impossible»-Rückblick auf Senderschnitt zurück.

Bei Kabel Eins durften nach Wochen, in denenden Sonntagabend bestimmt hatte, mal wieder dieran. Direkt zu Beginn wurde der Blick auf die Veränderte Lage durch Corona gelenkt, einen Quotenschub gab es dadurch nicht. Im Gegenteil, der aktuelle Blick überzeugte sogar etwas weniger Zuschauer zum Einschalten, als noch zum Abschied Ende Februar. Statt starken 6,5 kamen die Fahrerinnen nur auf ausbaufähige 4,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Mit insgesamt 0,96 Millionen Interessierte fuhr der Tross auch beim Gesamtpublikum nur mit halben Gaspedal über die Bühne. Mit 2,7 Prozent Marktanteil zum Auftakt, ist noch Luft nach oben. Kleiner Trost: Nachdem die «Police Academy»-Reihe zuletzt meist unter dem Senderschnitt performt hatte, ging es im Vergleich bei den Werberelevanten immerhin um 1,3 Prozentpunkte nach oben.Im Anschluss verlief der Abend für Kabel Eins ähnlich blass.reihte sich direkt nach den «Trucker Babes» mit 4,5 Prozent bei 0,30 Millionen 14- bis 49-Jährigen nahtlos ein. Beim Gesamtpublikum blieb das Magazin bei mauen 2,8 Prozent und 0,60 Millionen Zuschauern stehen.Nach den emotionalsten Momenten blickte man auf VOX an diesem Sonntag auf die größten Ausraster beizurück. Anders als die vorangegangene Highlight-Sendung des Formats fiel das zweite kleine Special allerdings unter den Senderschnitt. 0,59 Millionen junge Zuschauer sorgten für 6,6 Prozent Sehbeteiligung. Vor acht Tagen waren es noch überzeugende 8,2 Prozent. Insgesamt waren ab 20.15 Uhr 0,90 Millionen Fans dabei. So blieb das VOX-Format ohne neue Folge beim Gesamtpublikum mit mageren 3,0 Prozent sogar klar unter Senderschnitt.