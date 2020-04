Skandal-Folge von «Promis unter Palmen» im Re-Run sehr beliebt

Quotennews

So starke Zahlen wie an diesem Samstag schrieb sixx mit der Zweitverwertung der Reality-Show noch nicht.



Am Mittwochabend war es der große Aufreger im TV. Der Vorwurf: Mobbing gegenüber Kandidatin Claudia Obert, die kurzer Hand keinen anderen Ausweg sah, als die Koffer zu packen und vor ihren fiesen Mitstreitern zu flüchten. In Sat.1 sorgte die grenzwertige Darbietung für neue Quotenrekorde. Folge fünf war mit beachtlichen 20,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gefragter als alle anderen. Der Hype um die Sendung hält weiter an (mehr zu den Quoten hier ). Drei Tage später sind die neuen Episoden vonnoch einmal im Re-Run bei sixx zu sehen. Zur besten Sendezeit setzt der Nischensender samstags auf die Wiederholungen der Show.Dort ergab sich nun ein ähnliches Bild. Auch hier war die neue Skandal-Folge gefragter als die Vorherigen. So freute sich der Spartensender durch den Trubel über gute 2,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, noch einmal 0,2 Prozentpunkte mehr als zur Premiere am 28. März. 180.000 junge Zuschauer ließen sich die Zweitverwertung nicht entgehen. Insgesamt schalteten 240.000 Interessiert ein, so dass auch beim gesamtpublikum ordentliche 0,8 Prozent für den Spartensender heraussprangen.Im Anschluss blieb von dem Erfolg der Reality-TV-Show nur noch wenig übrig.kam mit jeweils mageren 0,5 Prozent bei Jung und Alt nicht mal ansatzweise an den Senderschnitt heran. Weitere Folgen in der Nacht waren nur beim Gesamtpublikum mit bis zu 1,5 Prozent Marktanteil erfolgreich. Wesentlich besser lief es für sixx am Vormittag. Dort machteneine Spitzenfigur und holten bis zu 4,1 Prozent Sehbeteiligung beim werberelevanten Publikum - höher ging es für sixx an diesem Samstag nicht hinaus.