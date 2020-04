«Ghost Rider» macht RTLZWEI froh

Quotennews

Rundum zufrieden sein kann RTLZWEI mit der Ausstrahlung zweier «Ghost-Rider»-Filme. Beide Streifen lagen klar über dem Senderschnitt. VOX und Kabel Eins sind dagegen mit US-Serien gefloppt.

Die Marvel-Comicverfilmunghat RTLZWEI am Freitag gute Quoten beschert – und das gleich im Doppelpack: Zuerst wurde der 2007 von Kritikern verrissene Film mit Nicolas Cage in der Hauptrolle gezeigt, 6,1 Prozent Zielgruppen-Marktanteil standen dafür auf dem Konto. 0,55 Millionen Umworbene sahen zu, insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 1,06 Millionen.Der 2012 erschiene Nachfolgersteigerte sich nach 22.45 Uhr dann auf hervorragende 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, 0,59 Millionen Menschen dieser Altersklasse schauten zu. Auch die Gesamt-Zuschauerzahl besserte sich, 1,20 Millionen Zuschauer waren mit von der Partie.Die Konkurrenz aus der zweiten Reihe hat RTLZWEI damit platt gemacht: Bei Kabel Eins etwa verharrtebei 3,3 und 4,2 Prozent, auch die Ableger aus New Orleans und L.A. kamen nicht über maue 3,3 sowie 3,1 Prozent hinaus. VOX blieb mit den ersten drei-Wiederholungen des Abends bei Werten um vier Prozent hängen, nur die letzte Ausstrahlung kurz vor Mitternacht generierte etwas bessere 6,1 Prozent.