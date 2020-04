Ordnungshüter von «Auf Streife» fahnden sich in Sat.1 zu Jahresbestwert

Quotennews

Auch Wiederholungen von «Anwälte im Einsatz» liefen stark. RTL hat ein Problem mit der täglichen Henssler-Kocherei.

Quotenerfolg für den Münchner TV-Sender Sat.1: Dieser hat am Donnerstag die bis dato stärkste-Folge auf dem 14-Uhr-Sendeplatz gezeigt. Sie erreichte bei den klassisch Umworbenen 14,2 Prozent Marktanteil und somit den besten Wert seit September 2019. Insgesamt sahen 1,02 Millionen Menschen die Episode, bei der es sich übrigens um eine Wiederholung handelte. Ebenfalls schon stark gefragt waren im Mittagsprogramm des Senders gleich zwei Episoden der Scripted-Reality13,4 und 13,6 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen. Die Reichweiten bei allen Zuschauern lagen bei 0,74 und 0,93 Millionen. Für die ebenfalls von filmpool kommende Produktion waren es die besten Zielgruppen-Quoten dieses Jahres.Weniger Erfolg hatte RTL mit seiner Daytime – hier schwächelt vor allem die 17-Uhr-Kochshow, die schon wenige Wochen nach dem Start in Reruns gehen musste. Am Donnerstag reichte es gerade einmal noch für 3,8 Prozent Marktanteil, nachdem schon der tägliche Talkmit nur 5,3 Prozent bei den Umworbenen eine recht schlechte Figur machte. Um 16 Uhr schauten 0,35 Millionen Menschen zu, genau eine Stunde später blieb die Reichweite unverändert.Halbwegs passabel schlug sich am RTL-Nachmittag somit nur das Trödelformat(10,8%). Die Sendung läuft um 14 Uhr.