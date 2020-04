«Wilsberg» macht ZDFneo froh, «The Masked Singer» sixx ebenso

Quotennews

Zwei alte Folgen der beliebten ZDF-Krimireihe «Wilsberg» bescherten ZDFneo beachtliche Ergebnisse. sixx fand diese Woche zudem mit der «The Masked Singer»-Wiederholung Anklang.

Die leicht kauzigen-Geschichten sind schon längst eine sichere Bank für ZDFneo geworden, und daran ließ sich auch am Mittwochabend nicht rütteln: 2,74 Millionen Krimifans schalteten ab 20.15 Uhr für eine Wiederholung ein. Somit generierte der öffentlich-rechtliche Digitalsender zur besten Sendezeit sogar eine höhere Reichweite als RTL , das mit «Mario Barth räumt auf» nur 2,18 Millionen Menschen ansprach. Die Sehbeteiligung der «Wilsberg»-Wiederholung lag bei sehr stattlichen 8,6 Prozent Marktanteil.Ab 21.45 Uhr schickte ZDFneo noch eine «Wilsberg»-Wiederholung auf Sendung. Mit 2,08 Millionen Interessenten ließen sich weiterhin überaus löbliche 7,9 Prozent Marktanteil notieren. Bei sixx wiederum kam diese Woche die-Wiederholung um 20.15 Uhr erfreulich an.Denn 0,12 Millionen Umworbene führten zur besten Sendezeit zu einem Zielgruppenmarktanteil in der Höhe von sehr guten 1,4 Prozent. Sieben Tage zuvor kam der «The Masked Singer»-Rerun bei sixx hingegen nur auf einen halb so hohen Marktanteil bei den Werberelevanten. Beim Gesamtpublikum verbesserte sich die sixx-Wiederholungsstrecke der ProSieben-Show ebenfalls: Kamen am 15. April nur eine Reichweite von 0,12 Millionen Showfans und magere 0,4 Prozent Marktanteil zustande, reichte es dieses Mal für 0,20 Millionen und solide 0,7 Prozent.