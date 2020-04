«Temptation Island» rettet mäßigen RTL-Dienstagabend

Quotennews

Das kurzfristig eingeschobene «Guardians of the Galaxy» riss keine Bäume aus, war aber immerhin erfolgreicher als «Die 25» eine Woche zuvor.

Der Kölner Sender RTL verzichtete am Dienstagabend auf eine Showprogrammierung. Gegen «The Masked Singer» und das Staffelfinale von «Die Höhle der Löwen» sollte es diesmal eine Spielfilm-Wiederholung richten. So lief ab 20.15 Uhr der Rerun vonund bescherte dem Sender im Schnitt 1,80 Millionen Zuschauer insgesamt und 9,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Zum Vergleich: «Die 25» kam zurückliegende Woche am Dienstag nur auf 7,1 Prozent – hier also lag eine klare Verbesserung zu. Auch die Gesamt-Reichweite stieg um 0,11 Millionen.Ab 22.20 Uhr unterhielt eine Wiederholung vonnoch 1,21 Millionen Menschen. Die samstags immer erfolgreiche Ralf-Schmitz-Show hatte als Rerun keine ganz guten Karten, betrieb mit acht Prozent aber Schadensbegrenzung. In den zweistelligen Bereich stiegen die RTL-Quoten dann erst zu späterer Stunde, als ProSiebens «The Masked Singer» vorüber war.Eine neue Episode der Dating-Showlandete bei guten 12,3 Prozent – somit steigerte sich die Sendung gegenüber der Vorwoche um satte 4,7 Prozentpunkte in der Altersgruppe 14 bis 49 Jahre. Die Gesamtreichweite stieg um rund 200.000 Zuschauer, auf in dieser Woche ab 23.05 Uhr 1,06 Millionen Zusehende.