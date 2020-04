Ulrich Kienzle ist tot

Köpfe

Der Fernsehjournalist, der vor allem als Nahost-Experte und Teil von «Frontal» Bekanntheit erlangte, wurde 83 Jahre alt.

Einer der bekanntesten deutschen Nahost-Experten ist gestorben: Wie das ZDF bekannt gibt, ist TV-Journalist Ulrich Kienzle am Donnerstag, 16. April 2020, in Wiesbaden gestorben. Er wurde 83 Jahre alt. Kienzle erlangte unter anderem durch das ZDF-Politikmagazin «Frontal» große Bekanntheit. Darin lieferte er sich regelmäßig Wortduelle mit seinem Co-Moderator Bodo Hauser – Hauser und Kienzle gaben in dem Format ein streitlustiges, politisch oft auf gegensätzlichen Seiten beheimatetes Gespann ab. Darüber hinaus ging Kienzle mit seinem Interview mit Saddam Hussein in die deutsche Fernsehgeschichte ein.ZDF-Chefredakteur Peter Frey trauert um den Verstorbenen, der die Hauptredaktion Außenpolitik des ZDF leitete: "Ulrich Kienzle war ein Top-Journalist. Er hat die Welt vor Ort in Augenschein genommen, um die Konflikte wirklich zu verstehen, über die er dann berichtet hat. Mit seiner Lust, Kante zu zeigen und mit seinem verschmitzten Humor hat er an der Seite von Bodo Hauser ZDF- und Fernsehgeschichte geschrieben."Ulrich Kienzles Karriere nahm ihren Anfang beim Süddeutschen Rundfunk. Als ARD-Korrespondent berichtete er aus verschiedenen arabischen Ländern und wechselte 1990 schließlich zum ZDF, wo er unter anderem die Sendung «Hauser & Kienzle und die Meinungsmacher» präsentierte. Sein Buch "Abschied von 1001 Nacht – Mein Versuch, die Araber zu verstehen" wurde viel besprochen und erhielt eine Art Nachfolgewerk: Seine Gattin Ilse Kienzle hielt in "Die Frau des Journalisten" fest, wie sie an der Seite des Fernseh-Korrespondenten den libanesischen Bürgerkrieg miterlebte.