Sky behält «Westworld» im Programm  aber fortan ohne Synchro-Option

TV-News

Noch eine Serien-Synchronisation ist von Corona betroffen: Die nächsten «Westworld»-Folgen laufen vorerst ohne optionalen deutschen Ton.

Die aufgrund der Corona-Pandemie erfolgte Arbeitsunterbrechung in den Synchron-Tonstudios macht sich alle paar Tage bemerkbar: Immer wieder erreichen aktuelle Serien das Ende der sprichwörtlichen Fahnenstange. Wie darauf reagiert wird, unterscheidet sich allerdings. Während etwa 13th Street mit der «Deputy»-Ausstrahlung eine Pause einlegen wird ( wir berichteten ), wird Sky Atlantic HD beianders verfahren: Wie 'Wunschliste' berichtet, sind der HBO-Vorzeigeserie die bereits vorrätigen, schon synchronisierten Episoden ausgegangen. Trotzdem wird der Bezahlsender in den kommenden Wochen weiterhin neue Geschichten aus einer dystopischen Zukunft zeigen.Die Ausstrahlung erfolgt bei Sky Atlantic HD ab sofort halt schlicht mit deutschen Untertiteln. Zuvor hatten Fernsehende die Wahl zwischen dem Original oder der deutschen Synchronfassung. Diese Wahl sollen Serienfans im Sommer wieder haben: Laut 'Wunschliste' plant Sky Atlantic HD, im Juni die dritte «Westworld»-Staffel komplett zu wiederholen – dann auch optional mit den nachgereichten Synchronfassungen der noch kommenden Folgen.«Westworld» wurde von Jonathan Nolan und Lisa Joy erdacht und basiert auf dem gleichnamigen Film von Michael Crichton. Zu den ausführenden Produzenten zählen unter anderem J. J. Abrams und Jerry Weintraub. Staffel drei umfasst acht Episoden, davon sind bereits fünf Stück gelaufen. Der Staffelauftakt kratzte in den USA an der Marke von einer Million Fernsehenden, seither gingen die Reichweiten zurück.