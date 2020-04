Bob Iger erhält CEO-Pflichten bei Disney zurück

Köpfe

Um Corona-Folgen zu bekämpfen, übernimmt nicht etwa Disneys CEO Bob Chapek das Ruder, sondern dessen Vorgänger.

Vor weniger als zwei Monaten trat Bob Iger nach rund 15 Jahren von seinem Posten als CEO bei der Walt Disney Company zurück. Als seinen Nachfolger benannte er Bob Chapek, einen Disney-Veteranen, der unter anderem schon federführende Positionen in den Bereichen Heimkino und Themenparks bekleidete. Iger sollte jedoch noch bis 2021 bei Disney in beratenden Funktionen tätig bleiben – zuletzt hieß es, dass er sich darum kümmern wird, dass der Projektentwicklungsprozess bei Disney+ fortan reibungslos abläuft.Wie die 'New York Times' berichtet, hat Iger nun allerdings wieder die Zügel in der Hand: Zwar hält Chapek weiterhin den CEO-Titel, jedoch sei es Iger, der sich zahlreichen Pflichten eines CEO annimmt und derzeit in einer Videokonferenz nach der nächsten versucht, den Disney-Konzern im Angesicht der Corona-Pandemie auf Kurs zu halten.Dadurch, dass sowohl Kinos als auch Themenparks in aller Welt geschlossen sind, brechen dem Disney-Konzern aktuell wichtige Einnahmequellen weg. Momentan nimmt sich Iger unter anderem den Fragen an, wie man sich für kommende Pandemien besser wappnen könnte, und wie man in naher Zukunft das Publikum sicher versammeln kann, um ihm Entertainment zu bieten. Außerdem nimmt sich Iger der Aufgabe der Stellenkürzungen an. Zudem liebäugelt er laut der 'New York Times' damit, diverse alte Fernsehpraktiken aufzugeben – etwa die kostspielige Produktion von Pilotfolgen, die möglicherweise niemals gesendet werden.