«Das Leben des Brian»: Film-Klassiker beschert RTLZWEI Top-Quoten

Quotennews

Der Monty-Python-Klassiker hat RTLZWEI sehr gute Zahlen beschert. Der Abstand zu RTLs «größten Fernsehmomenten der Welt» war dadurch nicht allzu groß.

„Always look on the bright side of life“: Diese Zeilen dürfte wohl jeder Filmfan kennen. RTLZWEI strahlte am Samstag den Monty-Python-Klassikeraus, die Komödie bescherte dem Sender Spitzen-Werte. 0,82 Millionen 14- bis 49-Jährige sahen zu, daraus resultierten starke 9,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt haben 1,59 Millionen Menschen eingeschaltet.In der Zielgruppe fehlte somit nicht mehr viel, um sogar den großen Bruder RTL abzuhängen. Mit 10,7 Prozent Marktanteil und 0,88 Millionen jungen Zuschauern warendort letztendlich aber trotzdem noch ein klein bisschen gefragter. 1,97 Millionen Zuseher unterhielt die XXL-Schnipsel-Show insgesamt.legte danach aber eine gehörige Schippe drauf, die Quote zog nach Mitternacht auf 17,5 Prozent an. 1,56 Millionen Menschen blieben für das Zweite-Chance-Special der Datingshow wach.Zurück zu RTLZWEI: Auchhaben angesichts von 6,8 Prozent Marktanteil und 0,97 Millionen Zusehern noch gut abgeschnitten.dümpelte nach 23.52 Uhr dann aber im tiefroten Bereich herum, die Zielgruppen-Werte fielen unter drei Prozent. 2,8 Prozent waren für den Wiederholungs-Marathon schon das Maximum.