Mehr als acht Millionen Zuschauer: «Tagesschau» siegt auch am Feiertag

Quotennews

In der Primetime des Ersten verlor der zweite Teil von «Der Überläufer» allerdings viele Zuschauer. Dafür drehte «Der Alte» im ZDF einmal mehr auf.

Das Informationsbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger in der Corona-Krise bleibt hoch. Zwar verzichteten die TV-Sender an Karfreitag auf Spezialsendungen zur Ausbreitung des Virus, dafür waren die regulären Nachrichtensendungen sehr gefragt. Dieum 20 Uhr etwa informierte allein im Ersten 8,01 Millionen Zuschauer und erreichte damit mehr Menschen als jede andere Sendung am Feiertag. Auch die Marktanteile bewegten sich mit 24,2 Prozent bei allen und 22,7 Prozent der Jüngeren auf ausgesprochen hohem Niveau.Deutlich schwächer sah es in der Primetime allerdings für Teil zwei vonaus, der ab 20.15 Uhr auf 4,22 Millionen Zuschauer gelangte. Damit reichte es für Das Erste zwar noch zu annehmbaren 11,4 Prozent bei allen und ordentlichen 6,5 Prozent der 14- bis 49-Jährigen, der erste Teil des Films am Mittwoch hatte es aber noch auf eine knappe halbe Million Zuschauer mehr gebracht.Womöglich bereitete das Duell mit dem ZDF dem Ersten Probleme, denn hier ließ eine Folge vonerneut die Muskeln spielen. Mit 6,26 Millionen Zuschauern und 17,3 Prozent Marktanteil setzte sich der Krimi mit weitem Abstand an die Spitze in der Primetime. Die Fortsetzung vonbrachte es nach 21.15 Uhr noch auf starke 5,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und gute 15,4 Prozent am Gesamtmarkt, hatte aber gewaltige Probleme beim jungen Publikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die ZDF-Produktion nämlich nicht über enttäuschende 3,6 Prozent hinaus.