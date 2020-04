«Raw» punktet bei ProSieben Maxx

Quotennews

Bei sixx überzeugte am Mittwochabend unterdessen eine Wiederholung von «The Masked Singer».

Bei ProSieben Maxx wurde am Mittwochabend gewrestlet: Ab 22.10 Uhr zeigte der Spartensender das Wrestlingevent, für das sich 0,25 Millionen Menschen erwärmen konnten. Das bescherte dem Sender starke 1,2 Prozent Marktanteil. 0,11 Millionen Werberelevante führten «Raw» in der Zielgruppe unterdessen zu sehr guten 1,7 Prozent. Danach ging es für ProSieben Maxx bergab. Zunächst fuhrnur maue 0,6 Prozent Marktanteil bei allen ein und magere 0,8 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen.Die Reichweite belief sich ab 23.55 Uhr auf nur ca. 60.000 Interessenten, darunter befanden sich rund 30.000 Jüngere.gab danach auf 0,4 Prozent bei allen nach, die Reichweite lag bei rund 30.000 Interessenten. Die Zielgruppenquote wiederum verbesserte sich gegenüber «ran eSports» um 0,1 Prozentpunkte.Zwei weitere «WipeOut»-Folgen führten ProSieben Maxx hingegen zu 0,4 und katastrophalen 0,1 Prozent Marktanteil insgesamt. Die Reichweite lag bei rund 20.000 Fernsehenden und letztlich außerhalb des messbaren Bereichs. In der Zielgruppe kamen 1,0 und 0,1 Prozent Marktanteil zusammen. sixx hingegen machte-Fans glücklich: Ab 20.15 Uhr kam eine alte Ausgabe auf 0,25 Millionen Showfans, darunter befanden sich 0,14 Millionen Werberelevante. Das entsprach sehr guten 0,8 und 1,5 Prozent Marktanteil.