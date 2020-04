Die «Rosenheim-Cops» setzen ihren Siegeszug fort

Quotennews

Die neuen Sat.1-Serien «Richter und Sindera» und «Grünberg und Kuhnt» wiederum zeigten sich am Mittwoch von ihrer bisher besten Seite.

Am Dienstagnachmittag fuhr die ZDF-Schmunzelkrimiseriebeim Gesamtpublikum sensationelle 26,0 Prozent Marktanteil ein – und am Folgetag konnte die Serie das sogar ganz knapp überbieten: Ab 16.15 Uhr lockten die «Rosenheim-Cops» 2,76 Millionen Menschen an die Mattscheiben. Somit wurden am Mittwochnachmittag 26,1 Prozent Marktanteil ermittelt – ein Quotenhöhepunkt in der Geschichte des Formats. Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum wurden 0,16 Millionen Interessenten gemessen.Das entsprach sehr guten 6,4 Prozent Marktanteil – hier konnten die «Rosenheim-Cops» also nicht am Vortag anschließen. Am Dienstag standen noch sehr starke 9,2 Prozent Marktanteil auf dem Papier. In Sat.1 unterdessen verbesserte sich die neue Serie. Nach zwei ernüchternden Sendetagen standen am Mittwoch ab 18 Uhr 1,03 Millionen Neugierige auf der Rechnung.Das mündete in gute 6,3 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Umworbenen genügten 0,30 Millionen wiederum für immerhin akzeptable 7,5 Prozent. Auchlegte am Mittwoch zu, wenngleich gemächlicher: 0,98 Millionen Fernsehende bedeuteten ab 18.30 Uhr mäßige 5,2 Prozent Marktanteil insgesamt. 0,27 Millionen Werberelevante führten indes zu mauen 5,8 Prozent in der Zielgruppe.