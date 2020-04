RTL setzt «DSDS» 2021 fort

TV-News

Unterhaltungschef Kai Sturm hofft dann auf unbeschwertere Zeiten.

Noch am Wochenende des großen Finals von(by the way: gewonnen hat Ramon Roselly) hat RTL bestätigt, dass die Castingshow im kommenden Jahr in eine weitere Staffel gehen wird. „Ich danke allen Beteiligten - sowohl den Kandidaten, als auch der Jury und dem Team von UFA Show und RTL - für die erfolgreiche Staffel. Gerade die letzten Wochen der Liveshows waren nicht einfach für alle – deshalb ein großes Dankeschön für den persönlichen Einsatz jedes Einzelnen in dieser außergewöhnlichen Staffel in einer schwierigen Zeit“, erklärte Kai Sturm, RTLs Unterhaltungschef. „Wir alle freuen uns auf DSDS 2021 in hoffentlich wieder unbeschwerteren Zeiten."Interessierte Sänger und Sängerinnen zwischen 16 bis 30 Jahre können sich ab sofort bewerben – unter anderem auch via Instagram und mit dem Hashtag #superstar2021.Am vergangenen Samstag fiel das Ergebnis übrigens eindeutig aus: Rund 80 Prozent der Zuschaueranrufe bekam Roman Roselly.