Über 8 Millionen Zuschauer: «Hawaii Five-0» dreht auf

US-Quoten

Stark wie seit rund zwei Jahren nicht mehr performte «Hawaii Five-0» bei CBS. Auch «MacGyver» hat deutlich zugelegt.

Mit 8,22 Millionen Zuschauern wurdeam Freitag nicht nur haushoher Tagessieger beim Gesamtpublikum. Dabei handelte es sich zudem um die höchste Reichweite für die Krimiserie seit Februar 2018, damals betrug die Sehbeteiligung 8,56 Millionen. Tolle 0,9 Prozent (+0,2) wurden als Rating ausgewiesen, womit man auf Augenhöhe mit ABCslag – beide Formate teilten sich also den ersten Platz in der Zielgruppe der 18- bis 49-Jährigen. Letztere Gründershow versammelte 5,28 Millionen Amerikaner vor die Fernseher, rund 0,7 Millionen Zuseher gingen somit binnen Wochenfrist verloren.Zurück zu CBS: Da hat auchum 20 Uhr schon gepunktet. Mit 6,78 Millionen Zuschauern lief es so gut wie seit Februar 2019 nicht mehr. Im Vergleich zur letzten Erstausstrahlung vor 14 Tagen wurden etwas über eine Million Zuschauer dazugewonnen. Das Zielgruppen-Rating belief sich auf 0,8 Prozent (+0,1).meldete sich bei The CW auf bekanntem Niveau zurück: 0,63 Millionen Menschen waren zur besten Sendezeit dabei, das Rating blieb stabil bei 0,2 Prozent.kam im Anschluss nur auf 0,1 Prozent, auf 0,32 Millionen ging die Sehbeteiligung zurück. Bei NBC mussteFedern lassen, nachdem es in der vorherigen Woche nach langer Zeit zu einer Zuschauerzahl über fünf Millionen gereicht hatte. Mit 4,77 Millionen Zusehern kann das Network trotzdem zufrieden sein, 0,6 Prozent betrug das Rating bei den Umworbenen (-0,2). Auch dieverzeichnete danach 0,6 Prozent bei den Jüngeren.