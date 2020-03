Nicht mehr on Tour, aber: Sky setzt «Wontorra»-Talk fort

TV-News

Die Sendung kehrt - natürlich in anderer Form - auf ihren alten Sendeplatz zurück.

Sky Sport News HD gibt Jörg Wontorra seinen alten Sendeplatz wieder. Zwei Spielzeiten lang begrüßte der "ehemalige Mr. «Doppelpass»" sonntags um 10.45 Uhr Gäste aus der Fußballwelt im großen Sky-Sport-Studio in Unterföhring bei München. Seit dieser Spielzeit ist das große Talkformat Geschichte, stattdessen ging «Wontorra on Tour» und besuchte Entscheider und andere Fußballpromis direkt an den Standorten. In Zeiten der Coronakrise ist das natürlich nicht mehr möglich, deshalb startet Jörg Wontorra nun ein neues SSNHD-Format, in dem er sich ebenfalls via Videoschalte mit Fußball-Prominenten unterhält.Schon am kommenden Wochenende, also am 29. März, debütiert die Sendung beim Free-TV-Sender von Sky - und ist zudem wieder zurück auf dem "alten Sendeplatz" um 10.45 Uhr. Erster Gast vonist Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic. Den Auftakt macht Fredi Bobic, Sportvorstand von Eintracht Frankfurt. Wiederholungen sind für Montag 19.00 Uhr und 23.00 Uhr geplant.Weil die Entwicklung rund um das Coronavirus einschneidende Konsequenzen für die Sportwelt hat, will Sky Sport News HD übrigens auch künftig Bundespressekonferenzen und die Statements des Robert-Koch-Instituts live übertragen.