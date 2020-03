Primetime-Check

Wie schnitten die Serien im Ersten und «Die Höhle der Löwen» bei VOX gegen ProSiebens Showerfolg «The Masked Singer» ab?

Tagesmarktanteil der Vollprogramme Ab drei Jahren: 57,5%

14-49: 62,2%

Das Erste erreichte mit6,16 Millionen Wissbegierige, darunter befanden sich 1,62 Millionen 14- bis 49-Jährige. Somit standen sehr tolle 16,2 und großartige 14,1 Prozent Marktanteil auf der Rechnung.schloss mit sehr guten 14,0 und 8,1 Prozent an, bevorsehr gute 13,7 Prozent insgesamt generierte und mäßige 5,7 Prozent bei den Jüngeren. Insgesamt wurden 4,87 Millionen Serienfans erreicht.folgte ab 21.50 Uhr mit 4,41 Millionen Interessenten sowie mit sehr guten 14,0 Prozent insgesamt. Bei den Jüngeren wurden maue 4,7 Prozent ermittelt. Dierundeten den Abend mit 10,1 und 4,9 Prozent ab.begeisterte bei ProSieben sensationelle 4,26 Millionen Menschen für sich, darunter befanden sich 2,68 Millionen Umworbene. Damit kamen 12,9 Prozent Marktanteil insgesamt zusammen sowie überaus hervorragende 26,2 Prozent in der Zielgruppe.Sat.1 setzte ab 20.15 Uhr auf, was 2,44 Millionen Serienfans erreichte.schloss mit 2,04 Millionen an, bevor1,31 Millionen Fernsehende zählte. In der Zielgruppe wurden sehr gute 8,7, akzeptable 7,6 und maue 5,5 Prozent erzielt. VOX holte mit2,39 Millionen Fernsehende zu sich, das glich sehr tollen 7,0 Prozent. Bei den Werberelevanten waren sehr starke 10,9 Prozent Marktanteil drin.schloss mit mauen 3,4 und 5,1 Prozent an.Diekam ab 20.30 Uhr auf 2,35 Millionen Wissbegierige, das glich miesen 6,4 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren wurden mäßige 4,7 Prozent erreicht.schloss mit mageren 7,6 Prozent insgesamt an sowie mit sehr guten 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dasholte danach 13,2 und 8,6 Prozent, ehegute 3,74 Millionen Fernsehende anlockte. Das glich guten 14,1 Prozent. Bei den Jüngeren standen sehr tolle 8,1 Prozent auf der Rechnung.holte bei RTL zur besten Sendezeit eine Reichweite von 2,06 Millionen Interessenten ein, darunter befanden sich 0,88 Millionen Umworbene. Das bedeutete magere 5,5 und 7,8 Prozent Marktanteil.kletterte danach auf 3,44 Millionen Ratefüchse insgesamt sowie auf 1,10 Millionen Werberelevante. Das führte zu starken 13,2 Prozent bei allen und zu sehr guten 13,6 Prozent in der Zielgruppe. RTLZWEI holte mit1,08 Millionen Neugierige zu sich,schloss mit 0,76 Millionen an. Bei den Umworbenen waren gute 5,4 und 5,5 Prozent drin.kam bei Kabel Eins auf 0,98 Millionen Filmfans, gefolgt vonmit 0,50 Millionen. Bei den Umworbenen wurden maue 3,7 und magere 3,6 Prozent Marktanteil eingefahren.