VOX-Löwen gewinnen 0,27 Millionen Zuschauer

Quotennews

Weiterhin liegt die Gründershow in der Zielgruppe im zweistelligen Bereich.

An die sonst im Herbst üblichen Quoten, die teils bis ran an die 20-Prozent-Marke reichen, kommt die Frühjahrsstaffel der VOX-Showzwar nicht heran. Aber immerhin verbleibt die Produktion gegen den ProSieben-Hit «The Masked Singer» klar über dem Senderschnitt. In dieser Woche kamen die Gründer und Investoren mit ihrem zweieinhalbstündigen Programm auf 10,9 Prozent Marktanteil bei den Jungen. In der Vorwoche standen 10,2 Prozent zu Buche. Die Gesamt-Reichweite stieg um 0,27 Millionen auf 2,39 Millionen – ein Jahresbestwert.Quotenprobleme hatte VOX vor allem Mittags: Wiederholungen der Eigenproduktionenund, die zwischen elf und 14 Uhr liefen, holten nur 2,1, 2,3 sowie 3,6 Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren.Stärkstes VOX-Daytime-Format am Dienstag: Die ab 17.05 Uhr gezeigte Sendung, die mit 8,9 Prozent bei den Umworbenen für ein gutes Ergebnis sorgte. 1,11 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen am Vorabend zu.