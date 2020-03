Ausgebrochen, abgebrochen: RTLZWEI verzichtet auf «Prison Break»

TV-News

Die US-Serie holte am vergangenen Wochenende sehr schlechte Quoten.

Der Münchner Privatsender RTLZWEI baut mit sofortiger Wirkung sein Samstagabendprogramm um. Eigentlich war geplant, dass dort vier Episoden der US-Serielaufen sollten. Am zurückliegenden Wochenende begann die Ausstrahlung der fünften Staffel als TV-Re-Run. Doch die Zuschauerzahlen fielen nicht gut aus.So startete die Gefängnisausbruchsserie mit nur mauen zwei Prozent Marktanteil und 0,21 Millionen Zusehern in der klassischen Zielgruppe. Die zweite Folge des Abends kam mit derselben Zuschauerzahl auf 1,9 Prozent. Insgesamt schalteten 0,39 Millionen Zuschauer ein. Dadurch blieb RTLZWEI bei einem Prozent Gesamtmarktanteil stehen.Anstelle von «Prison Break» wird RTLZWEI nun auf Filme setzen. Am kommenden Samstag eröffnetdie Primetime um 20.15 Uhr, ab 23 Uhr gibt eszu sehen. Im Zeichen der Vampire steht dann der erste April-Samstag mit den Filmen «New Moon - Biss zur Mittagsstunde» und «Eclipse - Biss zum Abendbrot» um 20.15 und 22.50 Uhr.In der Karwoche, also beginnend am 6. April, wird RTLZWEI übrigens auch tagsüber komplett auf Filmware setzen. Die Re-Runs von diversen Doku-Soaps und auch die Erstausstrahlung vonum 17.10 Uhr pausieren. Einzig die Soaps «Köln 50667» und «Berlin - Tag & Nacht» um 18.05 und 19.05 Uhr sind weiterhin normal eingeplant.