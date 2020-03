Asterix weint: Zeichner Albert Uderzo ist tot

Köpfe

Uderzo verstarb im Alter von 92 Jahren.

Die Figuren der «Asterix»-Comics und -Filme weinen um ihren Vater. Zeichner Albert Uderzo ist im Alter von 92 Jahren gestorben, wie seine Familie am Dienstagvormittag der Presse mitteilte. Gemeinsam mit Autor René Goscinny gehörte Uderzo zu den Erfindern des kleinen gallischen Dorfes…Uderzo, geboren 1927, wuchs als Sohn italienischer Einwanderer[2] auf, welche 1934 die französische Staatsbürgerschaft erhielten, lehrte sich selbst – beruhend auf Disney-Vorbildern – das Zeichnen. Erste Werke veröffentlichte er Ende der 40er Jahre. 1951 traf Uderzo erstmals René Goscinny – und diese Begegnung sollte sein Leben ändern. Gemeinsam mit dem Autor schuf er in Folge die «Asterix & Obelix»-Welt.Die Comics erblickten erstmals Ende der 50er-Jahre das Licht der Welt. Bis 1977 produzierte Uderzo die Comics gemeinsam mit Goscinny. Nach dem Tod des Autors war er alleine dafür verantwortlich. Im Oktober 1979 gründete er in Paris ein eigenes Unternehmen, das fortan als Herausgeber von Asterix fungierte – die Familie von Goscinny beteiligte er an den Gewinnen.