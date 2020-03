Corona-Spezial von «Goodbye Deutschland!» bringt solide Quoten

Quotennews

Das Format schlug sich etwas besser als in den vergangenen Wochen. Bei RTLZWEI waren «Die Reimanns» ein voller Erfolg.

Corona ist auf Mallorca angekommen. Genauso wie die Zuschauer zu Hause hatten Dani Büchner und Co nun auch mit der Krise zu kämpfen. Die neue Primetime-Ausgabe mit Schwerpunkt auf die Auswirkungen von Corona für die Auswanderer brachte VOX solide, verbesserte Einschaltquoten ein.versammelte zur besten Sendezeit insgesamt 1,43 Millionen Zuschauer und holte schon beim Gesamtpublikum gute 4,2 Prozent. In der klassischen Zielgruppe zeigte sich die Sendung im Vergleich zu vielen vergangenen Folgen verbessert und generierte solide 6,8 Prozent Marktanteil.Nachdem 0,69 Millionen 14- bis 49-Jährige für die erste Folge des Abends eingeschaltet hatten, blieben noch immer 0,31 Millionen für eine Wiederholung dran. Die Sehbeteiligung bei den Werberelevanten sank nur minimal auf 6,3 Prozent ab. Beim Gesamtpublikum legte «Goodbye Deutschland!» mit 0,76 Millionen Zusehern sogar noch zu und verbuchte gute 4,7 Prozent Marktanteil.RTLZWEI erlebte vor allem zu Beginn eine starke Primetime.sorgten ab 20.15 Uhr für sehr starke 6,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Mit 1,45 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 4,0 Prozent Gesamtmarktanteil war das Format ein voller Erfolg.undkamen im Anschluss noch auf solide 2,9 und 2,6 Prozent Gesamtsehbeteiligung, sowie 4,7 und 4,5 Prozent bei den klassisch Umworbenen.