Beste Reichweite ever: Henssler und Mälzer bescheren «Kitchen Impossible» Mega-Werte

Quotennews

Die Kochchallenge ließ zum Beispiel «The Voice Kids» in Sat.1 klar hinter sich.



Quotenerfolg für VOX – zum Aufeinandertreffen der beiden ‚vorlauten‘ TV-Köche Steffen Henssler und Tim Mälzer stand die vorletzte Ausgabe der laufenden-Staffel, für die Küchenkoriphäen ging es unter anderem nach Amerika, Japan und Frankreich. 13,7 Prozent Marktanteil wurden zwischen 20.15 und 23.35 Uhr im Schnitt erzielt; das war das zweitbeste Ergebnis der laufenden Staffel. Ende Februar lief es mit an die 15 Prozent schon einmal etwas besser bei den jungen Leuten. Allerdings: Die nun gezeigte Folge hatte mit 2,32 Millionen Zuschauern die beste Reichweite aller Zeiten im Gesamtmarkt – das liegt nicht zuletzt daran, dass die Menschen in Zeiten von Corona auch nicht mehr ganz so viel anderes zu tun haben…Das ab 23.40 Uhr gezeigte VOX-Magazinprofitierte enorm vom Vorlauf, erreichte bis in die Nacht hinein im Schnitt 13,9 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. 1,22 Millionen Leute ab drei Jahren schauten noch zu.Ausbaufähig waren derweil die Werte am Vorabend – hier wollten sich die Leute wohl eher noch informieren. So kam das ab 18.10 Uhr gezeigtenur auf 4,7 Prozent,holte eine Stunde später 6,8 Prozent Marktanteil. Die Gesamtreichweiten lagen bei 1,21 und 1,81 Millionen.Sat.1 zeigte ab 20.15 Uhr derweil eine neue Ausgabe von: Im Schnitt sahen hier 2,50 Millionen Menschen zu. Bei den Umworbenen sprang eine Quote in Höhe von 8,1 Prozent hinaus, ein solider Wert. Quotenking des Senders war nachmittags die Wiederholung des Spielfilms, die auf 15,7 Prozent Marktanteil bei den Jungen kam. 1,65 Millionen Menschen schauten zu.