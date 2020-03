«Tagesschau» erreicht alleine im Ersten über zwölf Millionen

Quotennews

Auch die sich mit dem Coronavirus befassenden Sendungen im Zweiten waren am Sonntag überaus gefragt. Platz zwei der Tagescharts ging derweil an den «Tatort», der nichts mit dem Virus zu tun hatte.

Das grassierende Coronavirus beflügelt weiterhin die Reichweiten der deutschen News-Formate. Am Sonntag wurde bekannt, dass Deutschland ab Montag eine so genannte Kontaktsperre einführt, um eine noch stärkere Ausbreitung der Erkrankung zu verhindern. Dieinformierte in einer diesmal sogar 30 Minuten langen Ausgabe über alles Aktuelle, darunter auch die enormen finanziellen Folgen von Corona. 12,24 Millionen Menschen ab drei Jahren informierten sich alleine im Ersten. Das war für die «Tagesschau» die beste Reichweite seit Ende Juni 2016 – damals lief eine Ausgabe der Nachrichtensendung nach dem Fußball-EM-Spiel zwischen Italien und Spanien. Jetzt am Sonntag kam die Nachrichtensendung des Ersten auf 30,3 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden im Schnitt 27,4 Prozent ermittelt.Die Talkshow vonbefasste sich ab 22 Uhr weiter mit dem Thema, im Schnitt sahen hier 5,75 Millionen Leute ab drei Jahren zu. Mit 19,3 Prozent Marktanteil insgesamt sowie 11,9 Prozent bei den Jungen war auch diese Produktion außerordentlich gefragt. Dazwischen, ab 20.30 Uhr, lief ein- vor 10,88 Millionen Krimifans. Für die ARD-Sonntagsreihe war dies die beste Reichweite des Jahres, zuletzt lief der Münster-«Tatort» am Wochenende vor Weihnachten 2019 stärker.Im ZDF gab es am Sonntag ab 18.30 eine beachtliche-Spezialausgabe rund um das Virus zu sehen; unter anderem waren Reporter der Sendung in der Schweiz unterwegs, wo intensiv in einem Labor an einem Impfstoff geforscht wird. 3,84 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sorgten hier für genau 13 Prozent Marktanteil. Auf 6,9 Millionen Seher stieg dann das Interesse bei den-Nachrichten mit Christian Sievers; 21 Prozent Marktanteil wurden festgestellt. In der Primetime kam dasauf 5,28 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, eine Sondersendung vonholte ab kurz nach halb elf Uhr noch 3,07 Millionen Fans insgesamt. Hier lag die ermittelte Quote bei 13,3 Prozent.