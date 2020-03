Filme: «Ant-Man» überholt «Monsieur Claude»

Quotennews

Während VOX mit seinem Filmabend zufrieden sein kann, hatte Sat.1 doch Luft nach oben.

Zwei große Privatsender setzten am Donnerstagabend auf TV-Ausstrahlungen von Kinofilmen. Gut unterwegs war hierbei VOX , der ab 20.15 Uhrzeigte: 1,78 Millionen Menschen schalteten im Schnitt ein und bescherten dem Kölner Kanal 5,3 Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Umworbenen wurden sogar acht Prozent ermittelt. Somit setzte sich VOX klar vor Sat.1: Dort lief der französische Streifenerst ab 20.25 Uhr an – zuvor wurden die «Sat.1 Nachrichten» (starke 9,7% in der Zielgruppe) um einige Minuten verlängert.1,60 Millionen Menschen schauten schließlich «Monsieur Claude und seine Töchter», was dem Münchner Privatsender 4,8 Prozent Marktanteil einbrachte. Bei den Jungen lag die ermittelte Quote bei schwachen 6,0 Prozent.gab es schließlich ab 22.30 Uhr in Sat.1 zu sehen; hier fiel die Quote dann auf schwache 3,8 Prozent Marktanteil (Reichweite gesamt: 0,58 Millionen).Unterdessen zeigte VOX am späteren Donnerstagabend noch den Film. Ab 22.35 Uhr entschieden sich im Schnitt 1,18 Millionen Menschen für den actiongeladenen Agententhriller – bei den klassisch Umworbenen kam die Produktion auf gute 8,8 Prozent.